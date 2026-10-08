Yaşı kadar cezası olan suç makinesi yakayı ele verdi

Kayseri'de aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, 22 yaşında olmasına rağmen hakkında 18 yılı aşkın kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C.'yi yakaladı.

22 YAŞINDA, 18 YILI AŞKIN HAPİS CEZASI VAR

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin tespit edilmesi ve yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, silahla yağma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C. (22) tespit edildi. Yapılan çalışmanın ardından polis ekipleri, aranan hükümlüyü yakalayarak gözaltına aldı.

CEZASI 18 YIL 5 AY 28 GÜN

Polis ekiplerinin yakaladığı M.C. hakkında 18 yıl 5 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi. 22 yaşındaki hükümlünün cezasının silahla yağma suçundan kaynaklandığı açıklandı. Silahla yağma, bir kişinin malının silah kullanılarak veya silahla tehdit edilerek zorla alınmasını kapsayan ağır suçlar arasında yer alıyor. M.C.'nin hangi tarihte işlediği suç nedeniyle mahkum edildiğine ve hakkında verilen hükmün ne zaman kesinleştiğine ilişkin ayrıntı verilmedi.

POLİS EKİPLERİ YAKALADI

Kayseri'de aranan kişilerin yakalanması için çalışma yürüten Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, M.C.'nin yakalanmasıyla birlikte hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlüyü daha adli makamlara teslim edilmek üzere emniyete götürdü.