Kayseri'de Yakınını Silahla Vuran Kadının Yargılanması Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kayseri'de Yakınını Silahla Vuran Kadının Yargılanması Devam Ediyor

Kayseri\'de Yakınını Silahla Vuran Kadının Yargılanması Devam Ediyor

Kayseri'nin Akkışla ilçesinde bir kadın, yakınını silahla vurarak öldürdü. Yargılanan kadın ve diğer sanıkların duruşması Kayseri Adalet Sarayı'nda görüldü. Tutuklu sanık, kendini savunarak suçlamaları reddetti. Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını iddia etti. Maktulün babası ise asıl katillerin dışarıda olduğunu düşündüğünü belirtti. Mahkeme heyeti, eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

02.05.2024 16:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Akkışla ilçesinde yakınını silahla vurarak öldüren kadının yargılanmasına devam edildi.

Kayseri Adalet Sarayı 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık S.A., tutuksuz sanıklar N.A. ve İ.A. ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada konuşan tutuklu sanık S.A., "Babam iki kez cezaevine geldi. 'Silahı benden aldığını söyleme. Eşinden ya da kayınbabandan aldığını söyle' dedi. Ancak ben babama yalan söylemeyeceğimi, doğruyu söyleyeceğimi ilettim. Babam ikinci kez cezaevine geldiğinde beni azarladı, 'Neden silahı benden aldığını söyledin' dedi. Söyledikleri suçlamalar kesinlikle yalan. O an olayı yaşayan benim. Eşim her zaman çocuklarımın yanında. Asıl azmettiren kendileri. Bana 'Sana yaptığım şeyin aynısını kızına da yapacağım' dedi. Ben o gün silahı kendimi korumak için yanıma aldım. Çocuklarımın biri engelli, 4 çocuğum var. Onların bana ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

S.A.'nın eşi sanık İ.A. da cinayetin işlendiği silahla kendisinin bir alakası olmadığını söyleyerek, "Savcılıkta verdiğim ifade aynen geçerlidir. Ben koyunculuk yaparken silah bulundurduğum söylenmiş. Geçmişte çobanlarla kavga ettik, ben dayak yedim. Belinde silah olan birisi dayak yer mi? Eşime bunu kimse yaptıramaz. Eğer birisi yaptırmış olsa eşim bunu burada söylerdi. Ben kendisine 'Namusunu temizlemeden bu eve gelme' demedim. Ben böyle bir şey yaptıracak olsam eşimi gidip de kadın sığınma evinden alarak evime getirmem" şeklinde konuştu.

Maktul M.C.'nın babası Ö.C. ise, "Olayın başında İ.A. var. S.A. hiçbir işin ucunda yok. Ancak o iş ona patladı. Ben katillerin bir kadına cinayet işlettiğini ve asıl katillerin dışarıda gezdiğini düşünüyorum. Benim hayati tehlikem var" dedi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı eksikliklerin tamamlanması için ileri bir tarihe erteledi.

Yeni Mahalle Kululu Caddesi'nde meydana gelen olayda S.A., M.C.'ye (22) silahla ateş açmıştı. Vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralanan M.C., ambulansla kaldırıldığı Akkışla Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Akkışla, Kayseri, Mahkeme, Olaylar, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Yakınını Silahla Vuran Kadının Yargılanması Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme başladı
15:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD polisinin Gazze eylemcilerini linç etmesine kayıtsız kalamadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD polisinin Gazze eylemcilerini linç etmesine kayıtsız kalamadı
13:40 ABD polisinden sert müdahale Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı ABD polisinden sert müdahale! Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı
12:21 Fatih Erbakan, “Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz“ diyen Bahçeli’yi yaşıyla vurdu Fatih Erbakan, "Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz" diyen Bahçeli'yi yaşıyla vurdu
10:30 5 bin kişi domates fidesi için kuyruğa girdi 5 bin kişi domates fidesi için kuyruğa girdi
15:42 Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor
15:18 Kuzenini bıçaklayıp ’’Arkadaşlarını öldüreceğim’’ diyen 15 yaşındaki çocuk, cinayet işledi Kuzenini bıçaklayıp ''Arkadaşlarını öldüreceğim'' diyen 15 yaşındaki çocuk, cinayet işledi
14:59 Serpil Çakmaklı’dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm Serpil Çakmaklı'dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm
14:31 16 yaşındaki kız, ölü olarak doğurduğu bebeği poşete koyup hastaneye götürdü 16 yaşındaki kız, ölü olarak doğurduğu bebeği poşete koyup hastaneye götürdü
14:15 Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 16:52:37. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de Yakınını Silahla Vuran Kadının Yargılanması Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement