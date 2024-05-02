Kayseri\'de Yakınını Silahla Vuran Kadının Yargılanması Devam Ediyor

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Kayseri'nin Akkışla ilçesinde yakınını silahla vurarak öldüren kadının yargılanmasına devam edildi.

Kayseri Adalet Sarayı 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık S.A., tutuksuz sanıklar N.A. ve İ.A. ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada konuşan tutuklu sanık S.A., "Babam iki kez cezaevine geldi. 'Silahı benden aldığını söyleme. Eşinden ya da kayınbabandan aldığını söyle' dedi. Ancak ben babama yalan söylemeyeceğimi, doğruyu söyleyeceğimi ilettim. Babam ikinci kez cezaevine geldiğinde beni azarladı, 'Neden silahı benden aldığını söyledin' dedi. Söyledikleri suçlamalar kesinlikle yalan. O an olayı yaşayan benim. Eşim her zaman çocuklarımın yanında. Asıl azmettiren kendileri. Bana 'Sana yaptığım şeyin aynısını kızına da yapacağım' dedi. Ben o gün silahı kendimi korumak için yanıma aldım. Çocuklarımın biri engelli, 4 çocuğum var. Onların bana ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

S.A.'nın eşi sanık İ.A. da cinayetin işlendiği silahla kendisinin bir alakası olmadığını söyleyerek, "Savcılıkta verdiğim ifade aynen geçerlidir. Ben koyunculuk yaparken silah bulundurduğum söylenmiş. Geçmişte çobanlarla kavga ettik, ben dayak yedim. Belinde silah olan birisi dayak yer mi? Eşime bunu kimse yaptıramaz. Eğer birisi yaptırmış olsa eşim bunu burada söylerdi. Ben kendisine 'Namusunu temizlemeden bu eve gelme' demedim. Ben böyle bir şey yaptıracak olsam eşimi gidip de kadın sığınma evinden alarak evime getirmem" şeklinde konuştu.

Maktul M.C.'nın babası Ö.C. ise, "Olayın başında İ.A. var. S.A. hiçbir işin ucunda yok. Ancak o iş ona patladı. Ben katillerin bir kadına cinayet işlettiğini ve asıl katillerin dışarıda gezdiğini düşünüyorum. Benim hayati tehlikem var" dedi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı eksikliklerin tamamlanması için ileri bir tarihe erteledi.

Yeni Mahalle Kululu Caddesi'nde meydana gelen olayda S.A., M.C.'ye (22) silahla ateş açmıştı. Vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralanan M.C., ambulansla kaldırıldığı Akkışla Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. - KAYSERİ