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Kayseri'de yalnız yaşayan 73 yaşındaki adam ölü bulundu - Son Dakika
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Kayseri'de yalnız yaşayan 73 yaşındaki adam ölü bulundu

Kayseri'nin Talas ilçesinde yalnız yaşayan 73 yaşındaki bir adam, bakıcısı tarafından evinde ölü bulundu. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucunda yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri\'de yalnız yaşayan 73 yaşındaki adam ölü bulundu
07.01.2024 - 15:45,
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Kayseri'nin Talas ilçesinde yalnız yaşayan 73 yaşındaki yaşlı adam bakıcısı tarafından evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi Gençlik 2 Sokak'ta meydana gelen olayda; Ekrem A., (73) bakıcısı tarafından hareketsiz şekilde yatarken bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede Ekrem A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından yaşlı adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de yalnız yaşayan 73 yaşındaki adam ölü bulundu - Son Dakika


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