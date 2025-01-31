Kayseri'de Yangın: 11 Kişi Dumandan Etkilendi

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Kayseri'de 4 katlı binada çıkan yangından 11 kişi etkilendi

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 4 katlı bir binada çıkan yangında, balkonda mahsur kalan vatandaşlar tahliye edilirken, 11 kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Sokullu Caddesi Orkide Sokak üzerinde 4 katlı binanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede binayı kaplarken, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Pencere ve balkonlara çıkarak, kurtarılmayı bekleyen vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi. Dumandan etkilenen 11 vatandaşa sağlık ekipleri olay yerinde ayakta tedavi gerçekleştirirken, çıkan yangında itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olayla ilgili çalışma başlatıldı.