Yangında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu
KAYSERİ - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir mobilya fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden 3 işçinin kimliği belli oldu.
Melikgazi ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki DNZ Mobilya'da çıkan yangında 1'i kadın 3 işçi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin İ.O.K. ile Suzan Ç. olduğu belirlendi. Hayatını kaybeden işçilerin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ekiplerin fabrikada soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kayseri'de Yangında 3 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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