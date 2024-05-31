Kayseri\'de yapılan şok uygulamada uzun namlulu tüfek ele geçirildi

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan şok uygulamada durdurulan araçta uzun namlulu tüfek ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Melikgazi Devriye Ekipler Amirliği ekipleri; suça ve suçluya geçit vermemek için şok uygulama yaptı. Uygulamada durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta arama yapan ekipler; 1 adet uzun namlulu tüfek ve 1 adet fişek ele geçirdi.

Araçta bulunan 2 şüpheli şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı. - KAYSERİ