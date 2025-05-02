Kayseri'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 6 Gözaltı - Son Dakika
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Kayseri'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 6 Gözaltı

Kayseri'de düzenlenen operasyonda, 2.9 milyar TL işlem hacmi olan 6 kişi gözaltına alındı.

02.05.2025 19:34
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Kayseri Emniyeti'nden yasa dışı bahis operasyonu: 6 gözaltı

Hesaplarında 2 milyar 913 milyon 333 bin TL işlem hacmi tespit edildi

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis suçu çerçevesinde düzenlenen operasyonda hesaplarında 2 milyar 913 milyon 333 bin TL'lik işlem hacmi bulunan 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce '7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet' suçu çerçevesinde işlem hacimlerinin 2 milyar 913 milyon 333 bin 427 TL olduğu tespit edilen ve Kayseri merkezli faaliyet yürüten şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda suçtan elde edilen paranın yurtdışına aktarılmasında aracılık (kasa) yaptığı tespit edilen O.İ. M.E.A. ve F.Ç. saklandıkları adreslerde yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.İ., Ö.D.K. be C.T. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

Kaynak: İHA

3-sayfa, Kayseri, Futbol, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 6 Gözaltı - Son Dakika

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