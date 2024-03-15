Kayseri\'de \'Yılanlar Grubu\' adı altında yasa dışı bir yapılanma içerisine giren çete üyeleri adliyeye sevk edildi

Kayseri'de 'Yılanlar Grubu' adı altında yasa dışı bir yapılanma içerisine giren ve silahlı eylem gerçekleştiren çete üyeleri adliyeye sevk edildi.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent sınırlarında faaliyet göstermekte olan silahlı organize suç örgütlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda "Yılan B." lakaplı B.Ş.'nin "Yılanlar Grubu" adı altında kendi oluşumunu kurarak illegal bir yapılanma içerisine girdiği ve yapı içerisinde bulunan şahısların silahlı eylemler gerçekleştirdikleri tespit edildi. 28 ayrı adrese operasyon düzenleyen ekipler, 22 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet el telsizi, 1 adet demir kelepçe ve 50 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Dün akşam saatlerinde yapılan operasyon ile 1 kişinin daha gözaltına alınmasının ardından emniyetteki işlemleri tamamlanan 23 çete üyesi, adli tabiplikteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ
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Ankara'da çok sayıda suçtan aranan ve hakkında 100 yılın üzerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, polisin eve düzenlediği operasyonda yatak odasındaki dolaba saklandı. Polis tarafından dolaptan çıkarılıp gözaltına alınan zanlının ayrıca cezaevi firarisi olduğu öğrenildi. Aranan kişilerin yakalanmasına yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttükleri çalışmalar sonucunda, İzmir ve Ankara illerinde; Hırsızlık başta olmak üzere bir çok suçtan toplam 100 yıl 7 ay 15 hün hapis cezası ile aranan, aynı zamanda cezaevi firarisi olan V.K. isimli şahsın Keçiören ilçesinde bir evde saklandığını tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, V.K. saklandığı evin yatak odasında bulunan gardırobun üzerinde yakalayarak gözaltına alındı. Şüphelinin, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Afyonkarahisar'da polis ekipleri, vergi usul kanununa muhalefetten 5 yıl hapis cezası ile aranan B.A. isimli şahsı yakaladı. Şüpheli adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile çarpışan motorlu bisikletin park halindeki kamyonete çarpması sonucu meydana gelen 3 araçlı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Motorlu bisiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Eyüpsultan'da yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlunun karıştığı kaza sonucu Oğuz Murat Aci'nın hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada, baba Bülent Cihantimur 'şüpheli' sıfatıyla Savcılığa ifadeye çağrıldı. Olayın ardından anne ve oğulun ABD'ye kaçtığı ve iade talebinde bulunulduğu da öğrenildi.
Manavgat'tan Konya'ya gitmekte olan bir otomobilin motor bölümünden çıkan yangın sonucu araçta büyük hasar meydana geldi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
İstanbul'un Çatalca ilçesinde, arsasını satmak isteyen bir kişiyi dolandırarak üzerine geçirdiği iddia edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Polis ekipleri, mağdurun arsayı satışa çıkardıktan sonra kapora olarak aldığı parayı geri ödemeyen şüphelileri suçüstü yakaladı. Tutuklanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Afyonkarahisar'da polis ekipleri, aranan bir şahsı yakalamak için çalışma yaptı. Şahıs, polislerin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kovalamaca esnasında aracının kontrolünü kaybeden şahıs, moloz yığınına çarptıktan sonra yay olarak kaçmaya devam etti. Polisler tarafından kısa süren bir kovalamacanın ardından yakalanan şahsın, 14 yıl 14 gün hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yapılan operasyonda, bir adreste kaçak sigara imalatı ve satışı yapan şahsın ikametinde ve iş yerlerinde binlerce makaron ve kilolarca tütün ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Eyüpsultan'da karıştığı ölümlü kazanın ardından kaçan yazar Eylem Tok'un oğlu Timur C.'nin kaza sonrasında telefonuyla olay yerini görüntülediği ve küfürlü ifadeler kullandığı görüntüler ortaya çıktı. Timur C. ve arkadaşlarının ambulans çağırmak yerine kaza yapan araçları ile ilgilendiği ve küfrettiği anlar görüntülerde yer alıyor.
Tekirdağ Çorlu'da 3. katın penceresinden düşen 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamayan bebek için soruşturma başlatıldı.
New York Brooklyn treninde çıkan bir kavga sonucunda mülteci olduğu belirtilen bir yolcu, kendisine silah çeken siyah giyimli yolcunun elinden silahını alarak defalarca ateş etti. Olay sonrası panik yaşanırken, birçok yolcu kendini yere attı. Polisler olay yerine gelerek mülteciyi göz altına aldı ve saldırgana isabet eden mermiler nedeniyle ameliyata alındı. Yetkililer, son bir yıl içinde trenlerdeki silahlı olayların %700 arttığını açıkladı.
Sandıklı'da jandarma ekipleri, üzerinde uyuşturucu ele geçirdiği şüpheliyi gözaltına aldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede şüphe üzerine durdurduğu M.T'nin (34) üzerinde bir miktar uyuşturucu ile sentetik hap ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelinin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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