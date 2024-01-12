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Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 5 kişi yaralandı

Kayseri-Malatya yolu 15. kilometrede meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 tır ve 5 otomobil karıştı. Kar yağışıyla kayganlaşan yolda meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü. Soruşturma başlatıldı.

Kayseri\'de zincirleme trafik kazası: 1\'i ağır 5 kişi yaralandı
12.01.2024 - 20:15,
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Kayseri'de 3 tır ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri- Malatya yolu 15. kilometrede meydana gelen kazada, kar yağışıyla beraber kayganlaşan yolda 3 tır ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada otomobillerde bulunan 5 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de yolda güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan araçlardan yoldan kaldırılırken, bir süre trafiğe kapatılan yolda yeniden açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 5 kişi yaralandı - Son Dakika


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