Kayseri'de Zincirleme Trafik Kazası: 11 Yaralı - Son Dakika
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Kayseri'de Zincirleme Trafik Kazası: 11 Yaralı

Kayseri\'de Zincirleme Trafik Kazası: 11 Yaralı

Kayseri'de tırın dorsesinden yola dökülen malzeme nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında işçi servisi, tır ile kamyonetin arasında kaldı. Kazada serviste bulunan 11 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

22.05.2024 09:43
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Kayseri'de tırın dorsesinden yola dökülen malzeme nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında işçi servisi, tır ile kamyonetin arasında kaldı. Kazada serviste bulunan 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuzey Çevre Yolu Buğdaylı Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada 38 ABN 144 plakalı tırın dorsesindeki malzemeler yola döküldü. Yola dökülen malzemelere çarpmamak için 46 AIK 592 plakalı kamyonet aniden fren yapınca arkasındaki 38 P 0325 plakalı işçi servisi kamyonete çarparken, işçi servisine ise duramayan 38 JN 811 plakalı tır çarptı. Kazada işçi servisindeki 11 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı 11 kişi ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlar da ekiplerin incelemesinin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Zincirleme Trafik Kazası: 11 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de Zincirleme Trafik Kazası: 11 Yaralı - Son Dakika
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