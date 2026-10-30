Kayseri İncesu'da otomobil 50 metreden dükkanların üzerine uçtu, sürücü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kayseri İncesu'da otomobil 50 metreden dükkanların üzerine uçtu, sürücü yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri İncesu\'da otomobil 50 metreden dükkanların üzerine uçtu, sürücü yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin İncesu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 50 metre yükseklikteki kayalıklardan dükkanların üzerine uçtu. Kazada sürücü yaralanırken dükkanlarda maddi hasar oluştu ve soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 50 metre yükseklikteki kayalıklardan dükkanların üzerine uçtu. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, dükkanlarda hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bulgurcu Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, plakası öğrenilemeyen A.D. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yaklaşık 50 metre yükseklikteki kayalıklardan dükkanların üzerine uçtu. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ters dönen otomobilde sıkışan A.D.'yi sıkıştığı yerden çıkartarak, sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından A.D.'yi ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza nedeniyle dükkanlarda maddi hasar oluştu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaKayseriİncesuGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okulda sadece ikisi var Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar Okulda sadece ikisi var! Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar
Mamak’ta istinat duvarı yıkılan apartman tahliye edildi, 17 katlı binanın temeli göründü Mamak'ta istinat duvarı yıkılan apartman tahliye edildi, 17 katlı binanın temeli göründü
Kasayı açınca hayatının şokunu yaşadı 1,4 milyon TL’lik birikimini böcekler kemirdi Kasayı açınca hayatının şokunu yaşadı! 1,4 milyon TL’lik birikimini böcekler kemirdi
Peribacası çökmesinde hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu: Enkazdan çıkarılanların kimlikleri yürek yaktı Peribacası çökmesinde hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu: Enkazdan çıkarılanların kimlikleri yürek yaktı
Tuğyan’ın yoğun bakımda oynadığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı Tuğyan'ın yoğun bakımda oynadığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı
Murat Kurum’la görüşen Mansur Yavaş’tan dikkat çeken sözler Murat Kurum'la görüşen Mansur Yavaş'tan dikkat çeken sözler
22:34
İspanya’daki kanlı infaz: Suç örgütü lideri Mekin Büyükdeniz hastane odasında öldürüldü
İspanya’daki kanlı infaz: Suç örgütü lideri Mekin Büyükdeniz hastane odasında öldürüldü
21:39
İsrail’de tüm oylar sayıldı Ne Netanyahu ne de Eisenkot Meclis’te 61 sandalyeye ulaşamadı
İsrail'de tüm oylar sayıldı! Ne Netanyahu ne de Eisenkot Meclis'te 61 sandalyeye ulaşamadı
20:51
Murat Kurum’la görüşen Mansur Yavaş’tan dikkat çeken sözler
Murat Kurum'la görüşen Mansur Yavaş'tan dikkat çeken sözler
20:40
Ahmet Özer, Yeni Parti’ye katıldı
Ahmet Özer, Yeni Parti’ye katıldı
19:06
Mert Hakan Yandaş o sözleri affetmedi 65 bin TL’lik dava açtı
Mert Hakan Yandaş o sözleri affetmedi! 65 bin TL'lik dava açtı
18:59
Zelenski: Rusya’nın İHA saldırılarında 19 kişi hayatını kaybetti
Zelenski: Rusya'nın İHA saldırılarında 19 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 03:42:55. #7.12#
SON DAKİKA: Kayseri İncesu'da otomobil 50 metreden dükkanların üzerine uçtu, sürücü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android