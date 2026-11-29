Kayseri Kocasinan'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı İstasyon Caddesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla hastaneye götürdü; polis de olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İstasyon Caddesi'nde O.Z.İ. idaresindeki 38 ANL 510 plakalı otomobil ile H.F. idaresindeki 38 ARA 969 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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