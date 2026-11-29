Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İstasyon Caddesi'nde O.Z.İ. idaresindeki 38 ANL 510 plakalı otomobil ile H.F. idaresindeki 38 ARA 969 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.