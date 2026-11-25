Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki şahıs kaza yaptıkları otomobili yolun ortasında bırakıp gitti. Yolu kısmi olarak trafiğe kapatan otomobil çekiciyle kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Osmangazi Mahallesi Seyyid Burhanettin Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 58 EK 318 plakalı otomobil kaldırıma çarptıktan sonra yolun ortasında kaldı. Sürücü ve yanında bulunan yolcu otomobili yol ortasında öylece bırakıp, giderken çevredeki bir vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından yolda güvenlik önlemi alınarak, otomobil çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Sürücünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.