Kayseri Kocasinan'da iki otomobil çarpıştı, araç yan yattı; 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kayseri Kocasinan'da iki otomobil çarpıştı, araç yan yattı; 1 kişi yaralandı

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Kayseri Kocasinan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlardan biri yan yatarken, bir sürücü yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, kaza sonrası gözyaşlarına boğulan sürücünün kardeşi, ağabeyi tarafından teselli edildi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada otomobillerden biri yan yatarken, 1 kişi yaralandı. Kazaya karışan sürücü, olay yerine gelen ve gözyaşlarına boğulan kardeşini sarılarak teselli etti.

Edinilen bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, T.Y. yönetimindeki 38 BJ 756 plakalı otomobille K.Ç. yönetimindeki 38 AOP 331 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 38 AOP 331 plakalı otomobil yan yattı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kısmen kapanan yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan T.Y.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Öte yandan, kazanın ardından ailesiyle olay yerine gelen K.Ç.'nin kardeşi, kazayı görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Ağlayan çocuğu kaza yapan ağabeyi K.Ç. sarılarak teselli etti. İncelemelerin ardından otomobiller çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Kocasinan, 3. Sayfa, Kayseri, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri Kocasinan'da iki otomobil çarpıştı, araç yan yattı; 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Kocasinan'da iki otomobil çarpıştı, araç yan yattı; 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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