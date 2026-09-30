Kayseri Kocasinan\'da ölü bulunan 78 yaşındaki kadının cenazesi Adli Tıp\'a götürüldü

Kayseri Kocasinan'da ölü bulunan 78 yaşındaki kadının cenazesi Adli Tıp'a götürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Kocasinan'da yalnız yaşayan 78 yaşındaki kadın, yakınlarının haber alamayıp eve gitmesi üzerine evde hareketsiz bulundu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı'na götürülen kadınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yalnız yaşayan 78 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Turgutreis Mahallesi Nurlu Sokak'ta 12 katlı binadaki dairede yalnız yaşayan H.E.'den (78) haber alamayan yakınları eve gidince yaşlı kadını hareketsiz şekilde yatarken buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından evde inceleme yapılırken, yaşlı kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı'na götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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