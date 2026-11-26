Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 3 gündür kendisinden haber alınamayan adam, evinde ölü olarak bulundu.

Alınan bilgiye göre, Demokrasi Mahallesi 2228. Sokak'taki 3 katlı binanın 2'nci katında oturan H.S.'nin (60) evinin ışıklarının 3 gündür yanmadığını fark eden komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletti. İhbarın ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kapı itfaiye ekiplerince açıldıktan sonra H.S.'nin yatağında hareketsiz biçimde yattığı görüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde H.S.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından H.S.'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.