Kayseri Melikgazi\'de 9 katlı binanın çatı katında çıkan yangında tahliye başlatıldı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 9 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Olay yerinde çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, binadaki vatandaşlar tahliye ediliyor.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Aydınlıkevler mahallesi Şebboy sokak üzerinde bulunan 9 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatırken, binadaki vatandaşların tahliye işlemi başladı.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alınmasıyla birlikte itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmeye başladı.,