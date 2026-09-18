Kayseri Melikgazi'de husumetli kişinin babasına ait otomobil kurşunlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri Melikgazi'de husumetli kişinin babasına ait otomobil kurşunlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Melikgazi\'de husumetli kişinin babasına ait otomobil kurşunlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Melikgazi'de kimliği belirsiz kişiler, aralarında alacak-verecek yüzünden husumet bulunan kişinin babasına ait park halindeki otomobili kurşunladı. Olay sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlatırken soruşturma da sürüyor.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kimliği belirsiz kişiler, aralarında husumet bulunan şahsın babasına ait park halindeki otomobili kurşunladı.

Edinilen bilgiye göre, Gültepe Mahallesi Köşk Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, park halindeki N.G.'ye ait 06 AK 9402 plakalı otomobil kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından tabancayla kurşunlandı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak, otomobilde inceleme yaptı. Öte yandan, şahısların daha önceden N.G.'nin oğlu A.G. ile 'alacak-verecek' meselesi yüzünden husumet bulunduğu öğrenildi. Ekipler olay sonrası kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaGüvenlikKayseriGüncelPolisOlaySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Floransa’nın dünyaca ünlü galerisini su bastı Floransa'nın dünyaca ünlü galerisini su bastı
Beşiktaş’a gol atan Abdallah’ın piyasa değeri görenleri şaşırttı Beşiktaş'a gol atan Abdallah'ın piyasa değeri görenleri şaşırttı
Takımın en iyilerindendi Beşiktaşlıları tedirgin eden sakatlık Takımın en iyilerindendi! Beşiktaşlıları tedirgin eden sakatlık
39 ile yeni emniyet müdürü Aralarında İzmir, Diyarbakır ve Gaziantep de var 39 ile yeni emniyet müdürü! Aralarında İzmir, Diyarbakır ve Gaziantep de var
Beşiktaş’tan Marsilya’ya karşı dört dörtlük performans Beşiktaş'tan Marsilya'ya karşı dört dörtlük performans
Zeki Çelik ve Dusan Tadic karşı karşıya geldi 5-0’lık dev skor Zeki Çelik ve Dusan Tadic karşı karşıya geldi! 5-0'lık dev skor
20:58
Özel’den vatandaşa ağza alınmayacak sözler Ortalık bir anda buz kesti
Özel'den vatandaşa ağza alınmayacak sözler! Ortalık bir anda buz kesti
20:51
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 isim hakkında tutuklama talebi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 isim hakkında tutuklama talebi
20:42
Büyük heyecan öncesi sürpriz isim Berat Albayrak şehre geldi
Büyük heyecan öncesi sürpriz isim! Berat Albayrak şehre geldi
20:19
Atina’nın gövde gösterisi fiyaskoyla sonuçlandı: Tatbikatta çıkarma yapan Yunan askerleri denizin dibini boyladı
Atina'nın gövde gösterisi fiyaskoyla sonuçlandı: Tatbikatta çıkarma yapan Yunan askerleri denizin dibini boyladı
20:03
Vatandaşın teklifi Özgür Özel’i kızdırdı: Tövbe tövbe
Vatandaşın teklifi Özgür Özel'i kızdırdı: Tövbe tövbe
19:21
CHP’de kurultay kulisleri hareketlendi: Kılıçdaroğlu’nun karşısına 6 rakip çıkıyor
CHP’de kurultay kulisleri hareketlendi: Kılıçdaroğlu'nun karşısına 6 rakip çıkıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 21:48:18. #7.13#
SON DAKİKA: Kayseri Melikgazi'de husumetli kişinin babasına ait otomobil kurşunlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement