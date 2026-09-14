Kayseri Melikgazi\'de müstakil evde çıkan yangın bir saatlik müdahaleyle söndürüldü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan yangında müstakil ev cayır cayır yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu söndürülürken, ikamet kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi Antalya Sokak'ta bulunan müstakil evde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Alev topuna dönen ikametteki yangın, ekiplerin bir saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Yangında ikamette kimsenin bulunmaması facianın önüne geçerken, soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.