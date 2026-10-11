Kayseri Melikgazi'de park halindeki otomobil alev aldı, o anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
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Kayseri Melikgazi'de park halindeki otomobil alev aldı, o anlar kameraya yansıdı

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Kayseri Melikgazi\'de park halindeki otomobil alev aldı, o anlar kameraya yansıdı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Altınoluk Mahallesi Seher Bulvarı'nda park halindeki 38 AEH 348 plakalı otomobil bilinmeyen nedenle alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde park halindeki otomobil alev alev yandı. Otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Altınoluk Mahallesi Seher Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, park halindeki 38 AEH 348 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Otomobilde çıkan yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri ise yanan otomobile müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın bir vatandaşın cep telefonu kamerasında saniye saniye görüntülendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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