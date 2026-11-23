Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi bacağından vurularak yaralandı. Kavga esnasında sıkılan kurşunlardan biri AVM'nin giriş kapısına isabet ederken, AVM'nin o saatlerde kapalı olması facianın önüne geçti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fatih Mahallesi Günsazak Caddesi'nde meydana gelen olayda, iki grup arasında büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi bacağından tabancayla vurularak yaralanırken, kavga sırasında kullanılan tabancadan çıkan bir mermi de yakında bulunan AVM'nin giriş kapısına isabet etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olayda yaralanan şahsı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Ekipler şüpheli şahısların yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan kavganın yaşandığı anda AVM'nin kapalı olması büyük bir facianın önüne geçti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.