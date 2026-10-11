Kayseri Melikgazi'de ters yönden ilerleyen pikap kamyonete çarptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kayseri Melikgazi'de ters yönden ilerleyen pikap kamyonete çarptı, 2 kişi yaralandı

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Kayseri Melikgazi\'de ters yönden ilerleyen pikap kamyonete çarptı, 2 kişi yaralandı
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Kayseri Melikgazi'de ters yönden gelen pikap ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı; kamyonette sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı ve 2 kişi yaralandı. Yaralı sürücü ile oğlu hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan pikap sürücüsüne 46 bin TL idari para cezası kesildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde pikap ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada kamyonet sürücüsü sıkıştı. Kamyonet sürücüsü İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilirken, kazanın ardından kaçan pikap sürücüsüne 46 bin TL idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Keykubat Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, S.D. yönetimindeki 34 PC 592 plakalı kamyonet ile ters yönden ilerleyen 34 PFP 297 plakalı pikap kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle S.D. kamyonette sıkışırken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kapanan yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de S.D.'yi bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından S.D. ve kazada yaralanan oğlu Y.B.D. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan, kazanın ardından olay yerinden kaçan pikap sürücüsüne 'kaza mahallini terk etme' suçundan 46 bin TL idari para cezası kesildi. İncelemelerin ardından araçlar çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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