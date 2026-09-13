Kayseri Melikgazi'de ticari taksi ile otomobil çarpıştı, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Kayseri Melikgazi'de ticari taksi ile otomobil çarpıştı, sürücü yaralandı

Kayseri Melikgazi\'de ticari taksi ile otomobil çarpıştı, sürücü yaralandı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Sivas Caddesi'nde ticari taksiyle otomobilin çarpıştığı kazada otomobil refüje çıktı. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde ticari taksiyle otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Sivas Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında İ.Ç. yönetimindeki 38 T 0924 plakalı ticari taksiyle İ.Y. yönetimindeki 38 HU 916 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil savrularak refüje çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan sürücü İ.Y.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. İncelemelerin ardından araçlar çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Melikgazi, Otomobil, 3. Sayfa, Güvenlik, Kayseri, Sivas, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri Melikgazi'de ticari taksi ile otomobil çarpıştı, sürücü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Melikgazi'de ticari taksi ile otomobil çarpıştı, sürücü yaralandı - Son Dakika
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