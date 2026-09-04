Kayseri Melikgazi'deki tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Çetinkaya Mensucat tekstil fabrikasının deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, fabrikada maddi hasar oluştu ve yaralanan olmadı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir tekstil fabrikasının deposunda yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde üzerinde faaliyet gösteren Çetinkaya Mensucat isimli tekstil fabrikasının depo kısmında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine haber verilmesi ile olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekiplerin çalışması ile yangın kontrol altına alındı.
Meydana gelen yangında herhangi bir yaralanma olmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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