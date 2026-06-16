Kayseri Merkezli Narkotik Operasyonu: 221 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Kayseri Merkezli Narkotik Operasyonu: 221 Şüpheli Yakalandı

16.06.2026 10:13
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İçişleri Bakanlığı, 6 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 221 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Kayseri merkezli 6 ilde polis ekiplerince düzenlenen narkotik operasyonlarda 221 şüpheli yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, polis ekiplerince Kayseri merkezli Ankara, Adana, Nevşehir, Muğla ve Gaziantep olmak üzere 6 ilde 'Uyuşturucu Madde Satıcılarına' yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini bildirdi. Bakanlık, operasyon kapsamında 221 şüphelinin yakalandığı kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kayseri merkezli 6 ilde bu sabah 'Uyuşturucu Madde Satıcılarına' yönelik düzenlenen operasyonda 221 şüpheli yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; mahalle ve sokaklarda tezgah niteliğinde kurulan satış noktalarında uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen ve hiyerarşik yapı içerisinde organize şekilde faaliyet yürüten suç yapılanmalarına yönelik yaklaşık 4 ay süren çok yönlü teknik takip analiz ve delil elde etme çalışmaları büyük bir titizlikle gerçekleştirildi. Yapılan çalışmaların ardından bu sabah Kayseri merkezli Ankara, Adana, Nevşehir, Muğla ve Gaziantep olmak üzere 6 ilde, 2 bin 500 polis, 632 ekip, 1 helikopter, 2 drone ve 10 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 263 ayrı adrese yönelik eş zamanlı olarak operasyonlar düzenlendi. Gençlerimizin geleceğini, ailelerimizin huzurunu ve toplumumuzun güvenliğini hedef alan zehir tacirlerine asla fırsat vermiyoruz. Güvenlik güçlerimizin kararlı ve özverili çalışmalarıyla, ülkemizin dört bir yanında uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz olarak sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, Narkotik Başkanlığımızı, Kayseri Emniyet Müdürlüğümüzü, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Uyuşturucu, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Kayseri, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri Merkezli Narkotik Operasyonu: 221 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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