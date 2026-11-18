Yolcu servisi ile tır çarpıştı! 22 yaralıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu servisi ile tırın çarpıştığı trafik kazasında 22 kişi yaralandı. Kaynar mevkiinde meydana gelen kazada servisteki 20 kişi ile tırdaki 2 kişi yaralanırken, bölgeye sağlık ekipleri, kolluk kuvvetleri ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Pınarbaşı’nda bir yolcu servisi ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada çok sayıda kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KAYNAR MEVKİİNDE ÇARPIŞTILAR
Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesine bağlı Kaynar mevkiinde, 27 DM 632 plakalı yolcu servisi ile 38 ARA 242 plakalı tır çarpıştı. Kazada servisteki 20 kişi ile tırdaki 2 kişi yaralandı.
BÖLGEYE UMKE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, kolluk kuvvetleri ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) yönlendirildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: İHA
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