Pınarbaşı’nda bir yolcu servisi ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada çok sayıda kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYNAR MEVKİİNDE ÇARPIŞTILAR

Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesine bağlı Kaynar mevkiinde, 27 DM 632 plakalı yolcu servisi ile 38 ARA 242 plakalı tır çarpıştı. Kazada servisteki 20 kişi ile tırdaki 2 kişi yaralandı.

BÖLGEYE UMKE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, kolluk kuvvetleri ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) yönlendirildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.