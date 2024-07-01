Kayseri polisi uyuşturucuya geçit vermiyor - Son Dakika
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Kayseri polisi uyuşturucuya geçit vermiyor

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen 9 şahsa işlem yapıldı. Operasyonda 16,70 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. 5 şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan, 4 şahıs hakkında da Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak suçundan adli işlemler başlatıldı.

01.07.2024 09:07
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Kayseri polisi uyuşturucuya geçit vermiyor

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen 9 şahsa işlem yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda N.T., Y.S., M.M.T., S.T., K.C., A.K., T.G., M.T. ve A.K. isimli 9 şahsın ev ve araçlarında yapılan aramalarda 16,70 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 6 adet kurusu sıkı tabanca ele geçirildi.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, 5 şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan, 4 şahıs hakkında da Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri polisi uyuşturucuya geçit vermiyor - Son Dakika

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