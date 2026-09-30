Kayseri Talas'ta 10 katlı binadaki duman tahliye edildi, yaralanan olmadı - Son Dakika
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Kayseri Talas'ta 10 katlı binadaki duman tahliye edildi, yaralanan olmadı

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Kayseri Talas\'ta 10 katlı binadaki duman tahliye edildi, yaralanan olmadı
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Kayseri Talas'ta 10 katlı binanın zemin katındaki yoğun dumanı fark eden sakinler durumu 112'ye bildirdi. Elektrik arızası nedeniyle oluştuğu değerlendirilen duman tahliye edilirken yaralanan olmadı, vatandaşlar evlerine döndü.

Kayseri'nin Talas ilçesinde 10 katlı bir binanın zemin katından yükselen duman paniğe neden oldu. Dumanın binanın elektrik aksamında oluşan bir arıza nedeniyle oluştuğu değerlendirilirken, dumanların tahliye edilmesinin ardından vatandaşlar yeniden evlerine alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Anayurt Caddesi üzerine bulunan 10 katlı binanın zemin katında yoğun duman olduğunu fark eden bina sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de binanın zemin katındaki oluşan dumanın kaynağını bulmak için çalışma yaptı. Elektrik aksamında oluşan bir arıza nedeniyle değerlendirilen dumanlar, ekipler tarafından tahliye edildi.

Olayda yaralanan ve dumandan etkilenen olmazken, tahliyenin ardından vatandaşlar yeniden evlerine döndü.

Kaynak: İHA
Acil Durum3. SayfaGüvenlikKayseriİtfaiyeGüncelTalasSon Dakika

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