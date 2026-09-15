Kayseri Talas'ta bıçaklanan kişi kafeye sığındı, polis 5 şüpheliyi arıyor
Kayseri'nin Talas ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan şahıs, yakındaki bir kafeye sığındı. Sağlık ekiplerince Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının tedavisi sürerken polis, kaçan 5 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kayseri'nin Talas ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan şahıs, kafeye sığındı. Polis ekipleri, kaçan 5 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Tepebağlar Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, A.Ö. ile isimleri öğrenilemeyen 5 şahıs arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ö. bıçaklanarak yaralandı. A.Ö. çevrede bulunan bir kafeye sığınırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından A.Ö.'yü ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri olaya karışan 5 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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