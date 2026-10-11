Kayseri Talas'ta park halindeki otomobile çarpan araç alev aldı, biri ağır 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri Talas'ta park halindeki otomobile çarpan araç alev aldı, biri ağır 2 yaralı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Talas\'ta park halindeki otomobile çarpan araç alev aldı, biri ağır 2 yaralı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Talas ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, park halindeki bir otomobile ve ardından ağaca çarparak alev aldı. Kazada biri ağır 2 kişi yaralanırken, yaralılar vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarıldı; yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Kayseri'nin Talas ilçesinde kontrolden çıkan otomobil önce park halindeki bir otomobile, ardından da ağaca çarparak alev aldı. Kazada 1'i ağır, 2 kişi yaralanırken otomobilin yanma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, B.K.B. yönetimindeki 34 EFE 77 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halindeki bir otomobile, ardından ağaca çarparak yola savruldu. Kaza sonrası otomobil alev alırken, B.K.B. ve yaralı yolcu E.İ., vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolu tamamen trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri B.K.B. ve E.İ.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. İtfaiye ekipleri ise yanan otomobile müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucu yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yaralılardan B.K.B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, incelemelerin ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı. Öte yandan, otomobilin yanma anı vatandaş kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Yaralanma3. SayfaKayseriİtfaiyeGüncelTalasKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli’den dikkat çeken Öcalan çıkışı: Onun da hakkıdır Bahçeli'den dikkat çeken Öcalan çıkışı: Onun da hakkıdır
Suudi Arabistan’da peş peşe saldırılar Havalimanı boşaltıldı Suudi Arabistan'da peş peşe saldırılar! Havalimanı boşaltıldı
Ligin zirvesinde Salah gol katkılarına devam ediyor Ligin zirvesinde! Salah gol katkılarına devam ediyor
Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın: Hastalar tahliye ediliyor Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın: Hastalar tahliye ediliyor
Suudi Arabistan’da havalimanına bir saldırı daha: Çok sayıda yaralı var Suudi Arabistan'da havalimanına bir saldırı daha: Çok sayıda yaralı var
AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan Manisa’daki akaryakıt istasyonu işletmecilerine: Özgür Özel ve şürekasını uzak tutsunlar AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Manisa'daki akaryakıt istasyonu işletmecilerine: Özgür Özel ve şürekasını uzak tutsunlar
00:07
Hakemin üzerine yürüdüler Olaylı maçta kazanan Real Madrid
Hakemin üzerine yürüdüler! Olaylı maçta kazanan Real Madrid
23:34
Gözü kulağı orada İsmail Kartal’dan Aston Villa vurgusu
Gözü kulağı orada! İsmail Kartal'dan Aston Villa vurgusu
23:32
Sigara kararına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan itiraz
Sigara kararına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan itiraz
23:32
Tokat’ta bin 400 kişi hastanelere başvurdu, vatandaşlara içme suyu için uyarı yapıldı
Tokat'ta bin 400 kişi hastanelere başvurdu, vatandaşlara içme suyu için uyarı yapıldı
23:16
Nihat Kahveci’den Kerem Aktürkoğlu’na fırça: En kötüsüydü Operasyon yapılmış
Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu'na fırça: En kötüsüydü! Operasyon yapılmış
22:13
Marmara Denizi’nde 3.5 büyüklüğünde deprem İstanbul’da da hissedildi
Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2026 05:49:28. #7.13#
SON DAKİKA: Kayseri Talas'ta park halindeki otomobile çarpan araç alev aldı, biri ağır 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei