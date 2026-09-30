Kayseri Tomarza'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kayseri Tomarza'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

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Kayseri Tomarza\'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
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Kayseri'nin Tomarza ilçesinde kontrolden çıkan traktör şarampole devrildi ve sürücü hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi, sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde kontrolden çıkan traktörün şarampole devrildiği kazada sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Süvengenler Mahallesi yakınlarında Asker Mehmet Ö. yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Asker Mehmet Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Asker Mehmet Ö.'nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. İncelemelerin ardından traktör devrildiği yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıJandarma3. SayfaTomarzaKayseriGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Tomarza'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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