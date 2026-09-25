Kayseri'de halı saha maçında fenalaşan sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Kayseri'de arkadaşlarıyla halı saha maçına çıkan sağlık çalışanı M.A.D., maç sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. M.A.D.'nin aniden yere yığıldığı ve arkadaşlarının yardımına koştuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

MAÇ SIRASINDA ANİDEN YERE YIĞILDI

Olay, dün Kayseri'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayseri Şehir Hastanesi'nde röntgen teknisyeni olarak görev yapan M.A.D., arkadaşlarıyla halı saha maçına çıktı.

Maç devam ettiği sırada aniden fenalaşan M.A.D., sahada yere yığıldı. Durumu fark eden arkadaşları hemen yardımına koşarak ilk müdahaleyi yaptı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine halı sahaya sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen M.A.D., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

O ANLAR KAMERADA

M.A.D.'nin maç sırasında yere yığılması ve sahadaki arkadaşlarının yardımına koşması, halı sahanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.