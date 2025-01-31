Kayyum protestosu gerginliği: 2 polis yaralandı

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Siirt'te kayyum protestosunda çıkan olaylarda 2 polis yaralandı.

Siirt Valiliği, dün akşam Çal Mahallesi Emrullah Tren Caddesi Şehit Davut İlbaş Ortaokulu çevresinde kayyum atamalarını protesto etmek amacıyla toplanan bir grubun yasa dışı korsan gösteri düzenlediğini tespit edildiğini belirtti. Açıklamada, "Yaklaşık 150 metre mesafeden takip edilen grup, ekiplerimize yönelik güçlendirilmiş iltimas ve patlayıcı madde atma girişiminde bulunmuş, ayrıca evlerin çatılarından ve mahalle aralarından yoğun taşlı saldırılar gerçekleştirmiştir. Ekiplerimiz, saldırıyı önlemek ve personelin can güvenliğini sağlamak amacıyla kontrollü şekilde havaya yaklaşık 8-10 el ateş ederek grubun dağılmasını sağlamıştır. Ekiplerimize yönelik saldırı sırasında bir personelimiz boyun bölgesinden yaralanmış, diğer bir personelimiz ise sol kulağında işitme kaybından dolayı yaralanarak her iki personelimiz Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Ayrıca, taşlı saldırı sonucu bir polis aracımızda hasar meydana gelmiştir. Olayla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır" denildi. - SİİRT