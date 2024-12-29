Kaz Dövüştürenlere Suçüstü

Kazları dövüştüren şahıslara polis ekiplerinden suç üstü baskın: 70 kişiye ceza yazıldı
ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde kazları dövüştüren 70 şahsa, 7bin 216'şar TL cezai işlem uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, Çorum'un Alaca ilçesindeki Şehir Stadyumu'nun yanında bir grup şahsın kazları dövüştürdüğü bilgisine ulaşan Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Merkez Polis Amirliği ekipleri harekete geçti. Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine kazları boğuşturduğu belirlenen 70 kişiye 7 bin 216'şar TL cezai işlem uygulandı.
Öte yandan, şahısların kazları dövüştürdüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahısların kazları dövüştürdüğü görülüyor. Daha sonra polis ekiplerini gören kalabalık, hızlıca bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor.
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