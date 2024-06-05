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Kaza anının görüntüsünü izlerken gözyaşına boğulup 'adalet' istediler

SAMSUN - Samsun'da annelerinin öldüğü kaza anının güvenlik kamera görüntülerini izleyen kardeşler gözyaşına boğulurken, adaletin yerini bulmasını ve sürücünün cezalandırılmasını talep ettiler.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Fuar Caddesi üzerinde 13 Mayıs'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Caner E. idaresindeki 55 M 0062 plakalı dolmuş minibüs yaya geçinden yaya olarak yolu karşıya geçmekte olan Emine Şahin'e çarptı. Kazada ağır yaralanan 2 çocuk annesi Emine Şahin, kaldırıldığı Gazi Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Kazadan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanan araç sürücüsü Caner E. hakkında Samsun 8. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nin verdiği trafik kusur durumuyla ilgili raporda dolmuş sürücüsü Caner E.'nin 'asli kusurlu', hayatını kaybeden yaya Emine Şahin'in ise 'kusursuz' olduğu görüşüne yer verildi.

Kazada hayatını kaybeden Emine Şahin'in oğlu Zafer Minuz ile kızı Hilal Minuz (31), annelerinin kaza anının güvenlik kamera görüntülerini evlerinde gözyaşları içinde izlediler. Acılı aile 9 yıl önce de babaları Salih Minuz'u 48 yaşındayken İstanbul'da çalıştığı işyerinde iş kazası sonucu kaybettiklerini, annelerinin de trafik kazası sonucu vefat ettiğini ifade eden kardeşler, adalet istediklerini söylediler. Sürücünün çok suratlı bir halde seyir ettiğini ve annelerine çarparak savurup hayatını kaybetmesine sebep olduğunu belirten kardeşler, sürücüye en üst sınırdan ceza verilmesini ve tutukluluk halinin devam etmesini

talep ettiler.

Kazadan 17 gün sonra davanın ilk duruşmasının görülmesinin manidar olduğunun altını çizen kardeşler, 12 Haziran'da görülecek olan davanın ikinci duruşmasında yargıya güvendiklerini, bu güvenin sarsılmaması için 'adalet' istediklerini dile getirdiler.