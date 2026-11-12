Kaza kırıma uğrayan helikopterin alev topuna döndüğü anlar ortaya çıktı - Son Dakika
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Kaza kırıma uğrayan helikopterin alev topuna döndüğü anlar ortaya çıktı

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Kaza kırıma uğrayan helikopterin alev topuna döndüğü anlar ortaya çıktı
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Kaza kırıma uğrayan helikopterin alev topuna döndüğü anlar ortaya çıktı
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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde kaza kırıma uğrayan ve 4 askerin şehit olduğu S-70 tipi askeri helikopterin düşmesinin ardından alev aldığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kaza kırıma uğrayan ve 4 askerin şehit olduğu S-70 tipi askeri helikopterin düşmesinin ardından alev aldığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kaza kırıma uğrayan ve 4 askerin şehit olduğu S-70 tipi askeri helikopterin düştükten hemen sonra alev topuna döndüğü anların görüntüsü ortaya çıktı. Helikopterin parçalarının isabet ettiği evde bulunan karı koca ise büyük panik yaşadı.

Kaynak: İHA
Yeşilyurt3. SayfaMalatyaSavunmaKazaSon Dakika

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