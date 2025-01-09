Kaza Kurbanı Genç, Ailesinin Yanına Defnedildi - Son Dakika
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Kaza Kurbanı Genç, Ailesinin Yanına Defnedildi

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16 yaşında trafik kazasında hayatını kaybeden genç, ağabeyi ve annesinin mezarının yanına gömüldü.

09.01.2025 17:00
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16 yaşında kaza sonrası hayatını kaybeden genç, ismini aldığı ağabeyi ile küçük yaşta kaybettiği annesinin mezarı yanına defnedildi

Doğmadan 1 yıl öncesi ölen ağabeyinin ismini aldı, 5 yaşında annesini kaybetti, kazada da ağır yaralanıp hayata tutunamadı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde motosikletiyle kamyonetle çarpışıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 16 yaşındaki gencin cenazesi, henüz dünyaya gelmeden hemen önce elektrik çarpması sonucu hayatına kaybeden ağabeyi ile 5 yaşındayken de hastalık nedeniyle kaybettiği annesinin mezarının yanına defnedildi.

Dün akşam saatlerinde Antalya'nın Serik ilçesi Belek-Kadriye turizm yolunda meydana gelen trafik kazasında Turizm Otelcilik okuyan 11. Sınıf öğrencisi 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, arkadaşı ile birlikte okuldan çıkan ve eve gitmekte olan Mesut Umut Miş'in kullandığı 07 BTA 035 plakalı motosiklet, sürücüsü öğrenilemeyen 07 AAL 110 plakalı kamyonet ile çarpıştı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken motosiklet sürücüsü Mesut Umut Miş ile yolcu olarak bulunan Mustafa A. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede hayatını kaybetti

Kazaya karışan kamyonet sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, motosiklet sürücüsü Mesut Umut Miş yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Miş'in cansız bedeni otopsi için savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken talihsiz gencin cenazesi bugün amcası ve yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere Kadriye'ye götürüldü.

Ölen ağabeyinin ismini almış

Öte yandan 16 yaşında trafik kazasında hayatını kaybeden Mesut Umut Miş'in 2007 yılında 19 yaşında elektrik akımına kapılarak iş kazasında hayatını kaybeden ağabeyinin ismini aldığı öğrenildi. Ayrıca talihsiz gencin 5 yaşındayken annesini de hastalık nedeniyle kaybettiği belirtildi.

Ağabeyi ve annesinin yanına defnedildi

Gencin ölümü yakınlarını, okul arkadaşlarını ve ilçedeki sevenlerini yaşa boğdu. Kadriye Andızlı Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze namazına baba Ramazan Miş'in yanı sıra yakınları ve gencin arkadaşları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Mesut Umut Miş'in cenazesi, aynı ismi taşıdığı ağabeyi ve 5 yaşındayken kaybettiği annesi Dürdane Miş'in yanına defnedildi.

Kaynak: İHA

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