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Kaza sonrası araç derdi!

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Adana'da kaza geçiren sürücünün, yaralı halde hastaneden araç masrafı istemesi tepki topladı.

22.10.2024 11:08
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Kazadan sonra arabalarının derdine düşmüşlerdi, hastaneye gidip yaralı sürücüden para istediler

ADANA - Adana'da hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza yerinde hafif ticari aracın sürücüsü ve kocası arabalarının derdine düşerken vatandaşlar tepki göstermişti. Ağır yaralanan sürücü hastanede kendine geldikten sonra karı-koca ziyaretine gidip araçlarının masrafını istemesi yürekleri sızlattı.

Kaza, 11 Ekim günü Yüreğir ilçesine bağlı Yeşil Bulvarda meydana geldi. İddiaya göre, Furkan Temurlenk kullandığı 01 ATA 247 motosiklet ile kadın sürücü F.Ö'ün kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Temurlenk yere düşerken kanlar içerisinde kaldı.

"Kaza yerinde karı-koca araçlarının derdine düştü"

Çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koşarak durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kadın sürücü F.Ö ile ismi öğrenilemeyen kocası yerde kanlar içerisinde yatan Furkan Temurlenk'e araçları zarar gördüğü için tepki gösterdi. Çevredeki vatandaşlar çifte bu durumdan dolayı kızdı. Bir kişi "Şuna bak dertleri araba" tepkisi gösterirken kadın sürücü F.Ö, "Sus, tabi ki araba olacak Çocuk karşımızı çıktı" dedi.

Kaza anını anlatan motosiklet sürücüsü Furkan Temurlenk, "Benim sağ tarafımda bir araç vardı sollamaya çıktım. Sonrasında sağ tarafa geçmek istediğim sırada arkamdan çok hızlı bir şekilde gelen araç bana vurdu. Olay anını hatırlamıyorum kendimde değildim" dedi.

"Ayak parmaklarım koptu, bunlar arabanın derdinde hala"

Temurlenk, " Uyandığımda bir haber gördüm. Çevredekiler tek derdiniz arabamı diye soruyor. Onlarda evet araba olacak diyorlar. Bunların hepsi videoda var. Ben canımın peşine düşmüşken insanların malına düşmesi üzücü. Bana yaya geçidinden çıktın diye iftira atıyorlar. Yaya geçidinde çıktıysam bir tane fren izi yok. Benim ayak parmaklarım koptu. Ama bunlar arayıp hala arabamızı yaptırmamız gerekiyor diyorlar. Sosyal medyada kadın diyor ki bana sen vurdun ama kocası trafik raporlarında ben vurdum diyor. O videoyu görünce şok oldum. Çevredekiler tarafından linç edileceklermiş ama zor kurtulmuşlar" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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