Kaza sonrası gözyaşlarına boğuldu

Hurdaya dönen otomobilden yara almadan çıktı, gözyaşlarını tutamadı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yol kenarında yolcu indirdikten sonra hareketlenen servis minibüsüne arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü. Kaza sonrası otomobil sürücüsü gözyaşlarına boğuldu.
Kaza, Yeşiltepe Mahallesi Çorlu Çevre Yolu üzeri Bil Koleji mevkiinde meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden G.Ç. idaresindeki 34 ETR 677 plakalı otomobil, yol kenarında yolcu indirdikten sonra seyir haline geçen T.U. yönetimindeki 59 ZK 382 plakalı panelvan minibüse arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilden yara almadan çıkan sürücü gözyaşlarına hakim olamadı.
Araçlar çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılırken, Çorlu istikametine tıkanan trafik yaklaşık 1 saat sonra normale döndü.
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