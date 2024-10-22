Kaza Sonrası Hayatını Kaybeden Hafize Çimen Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Geçtiğimiz günlerde Aksaray'da tur otobüsünün kaza yapması ile yaralanan ve tedavisine devam edildiği esnada hayatını kaybeden Hafize Çimen, Balıkesir'in Edremit ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Edremit Bekir Efendi Camisi'ne getirilen Hafize Çimen'in cenazesi, öğlen vakti sonrası kılınan cenaze namazını müteakip Kadıköy Mezarlığı'nda defnedildi. Cenaze namazında, Çimen'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ile vatandaşlar saf tuttu. - BALIKESİR