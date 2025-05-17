Kaza Sonrası Motosiklet Tövbesi

Hatay'da otomobille çarpışan motosikletten metrelerce havaya uçan Yakup Süner, "Motosikletin bir daha yanından geçmem, motosiklete binmeye veya kullanmaya tövbe ettim" dedi.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde yaşandı. Trafikte seyir halde olan otomobil, karşı yönden gelen motosikletle kafa kafaya çarpışmış ve motosikletteki 2 şahıs metrelerce havaya uçarak yaralanmışlardı. Otomobille çarpışan motosikletteki 2 şahsın metrelerce uçtuğu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansımış ve görüntüler izleyenleri tedirgin etmişti. Hastanede tedavi altına alınan ve tedavisinin tamamlanmasıyla taburcu edilen 20 yaşındaki Yakup Süner, 3 metreye yakın havaya uçtuğu kazada yaşadıklarını anlattı.

"Motosikletin bir daha yanından geçmem, motosiklete binmeye veya kullanmaya tövbe ettim"

Otomobille çarpışan motosikletten 3 metreye yakın havaya uçan Yakup Süner, "Sabah işyerine gitmek için arkadaşımın motosikletine bindim. Ben arkasına bindim ve kaskımda takılıydı. Araba önümüze kırdı, arabaya çarptığımızda kask direk kafamdan uçtu ve metrelerce uçtuk. Kazanın güvenlik kamerasına izlediğimde nasip olduğu için hayatta kaldım dedim. Allah bir kere daha bana can verdi. Normal şartlarda askere gidiyordum ama omzuma ve kafama aldığım darbeden dolayı haftaya gideceğim. Kafamda dikişler var, ilk darbeyi omzuma aldığım için oynatmada sorun var ve ayak tabanlarımda şişlikler var. Bir daha motosiklet kullanmayı düşünmüyorum. Kaza videosunu gördüğümde, havadayken bu sefer yolun sonu olduğu gözlerimin önüne geldi. Motosikletin bir daha yanından geçmem, motosiklete binmeye veya kullanmaya tövbe ettim. Hastaneden çıkınca kaza görüntüsünü görünce hayretler içinde kaldım. Ailem kazayı öğrenince üzülmek yerine mutlu oldular. Çünkü kazadan bu şekilde kurtulmam gerçekten nasip, beni görünce mutluydular. Evde 4 gündür kaza videosunu izliyorum ama hala anlam veremiyorum. Havadayken 10 saniye daha tam dönemeseydim kafamı çarpıp boynum kırılabilirdi. Arkadaşımın da eli kırıldı ve kasıklarında çatlak var. Ben 2,5 yıldır motosiklet kullanırken 2 defa ciddi kaza geçirdim. Bu kazada kaskın ve montun hayat kurtardığını anladım. Herkes tüm ekipmanlarını giysin ve öyle kullansın" ifadelerini kullandı. - HATAY