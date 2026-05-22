Isparta'da kavşak kazası: Araç ters döndü, 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Isparta'da kavşak kazası: Araç ters döndü, 1 yaralı

Isparta\'da kavşak kazası: Araç ters döndü, 1 yaralı
22.05.2026 10:23  Güncelleme: 10:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada hafif ticari araç ters döndü, 1 kişi yaralandı.

Isparta'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada hafif ticari araç ters döndü, 1 kişi yaralandı. Ters dönen araçtan yola sızan akaryakıt mahallede kısa süreli paniğe neden olurken, bölgede güvenlik önlemleri alındı. Kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Bağlar Mahallesi Şehit Astsubay Yüksel Eryiğit Sokak ile Şehit Er Şeref Aslan Sokak kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.C.M. idaresindeki 34 MLM 058 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile Şevket D. yönetimindeki 32 K 1218 plakalı Opel marka otomobilin kavşakta çarpışması sonucu hafif ticari araç savrularak ters döndü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü R.C.M., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Akaryakıt sızıntısı mahallede paniğe neden oldu

Polis ekiplerince yapılan kontrollerde, kazaya karışan otomobil sürücüsü Şevket D.'nin 0.46 promil alkollü olduğu öğrenildi. Kaza sonrası ters dönen araçtan yola akaryakıt sızması çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Muhtemel bir tehlikeye karşı bölgede güvenlik önlemleri alınırken, Isparta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yola dökülen akaryakıt temizlendi.

Kaza anı kameraya anbean yansıdı

Öte yandan, hafif ticari aracın ters döndüğü kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde araçların çarpışma anı ile hafif ticari aracın savrularak ters dönmesi yer aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da kavşak kazası: Araç ters döndü, 1 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı hayvan borsasında kaçan boğa paniğe neden oldu o anlar kamerada Canlı hayvan borsasında kaçan boğa paniğe neden oldu; o anlar kamerada
Tarsus’ta yolcu otobüsü alev aldı Tarsus'ta yolcu otobüsü alev aldı
Aston Villa-Freiburg maçını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor Aston Villa-Freiburg maçını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’nun “arınma“ sözleri sonrası MYK’yı topladı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun "arınma" sözleri sonrası MYK'yı topladı
Takımı şampiyon olunca krallar gibi karşılandı Takımı şampiyon olunca krallar gibi karşılandı
Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya’dan ilk açıklama 17 ünlü isim gözaltına alındı Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama! 17 ünlü isim gözaltına alındı

10:24
Kırmızı bültenle aranan Umut Altaş ilk kez konuştu Gülistan’ın neden öldürüldüğünü anlattı
Kırmızı bültenle aranan Umut Altaş ilk kez konuştu! Gülistan'ın neden öldürüldüğünü anlattı
10:05
Finansal İstikrar Komitesi: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı
Finansal İstikrar Komitesi: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı
09:44
Kılıçdaroğlu’na ikinci şok Aylin Nazlıaka da görevi kabul etmedi
Kılıçdaroğlu'na ikinci şok! Aylin Nazlıaka da görevi kabul etmedi
09:17
Bilgi Üniversitesi kapatıldı Binlerce öğrenci Mimar Sinan’da eğitime devam edecek
Bilgi Üniversitesi kapatıldı! Binlerce öğrenci Mimar Sinan'da eğitime devam edecek
07:50
Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır
Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır
07:36
Özel: Kılıçdaroğlu aradı ama dönmedim, kendisi ile ne konuşacağız
Özel: Kılıçdaroğlu aradı ama dönmedim, kendisi ile ne konuşacağız?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 10:38:23. #7.12#
SON DAKİKA: Isparta'da kavşak kazası: Araç ters döndü, 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.