Isparta\'da kavşak kazası: Araç ters döndü, 1 yaralı

Isparta'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada hafif ticari araç ters döndü, 1 kişi yaralandı. Ters dönen araçtan yola sızan akaryakıt mahallede kısa süreli paniğe neden olurken, bölgede güvenlik önlemleri alındı. Kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Bağlar Mahallesi Şehit Astsubay Yüksel Eryiğit Sokak ile Şehit Er Şeref Aslan Sokak kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.C.M. idaresindeki 34 MLM 058 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile Şevket D. yönetimindeki 32 K 1218 plakalı Opel marka otomobilin kavşakta çarpışması sonucu hafif ticari araç savrularak ters döndü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü R.C.M., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Akaryakıt sızıntısı mahallede paniğe neden oldu

Polis ekiplerince yapılan kontrollerde, kazaya karışan otomobil sürücüsü Şevket D.'nin 0.46 promil alkollü olduğu öğrenildi. Kaza sonrası ters dönen araçtan yola akaryakıt sızması çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Muhtemel bir tehlikeye karşı bölgede güvenlik önlemleri alınırken, Isparta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yola dökülen akaryakıt temizlendi.

Kaza anı kameraya anbean yansıdı

Öte yandan, hafif ticari aracın ters döndüğü kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde araçların çarpışma anı ile hafif ticari aracın savrularak ters dönmesi yer aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA