Kaza yapan araçtan çıkan sürücü, hafıza kaybı yaşayarak kim olduğunu ve nerede olduğunu unuttu - Son Dakika
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Kaza yapan araçtan çıkan sürücü, hafıza kaybı yaşayarak kim olduğunu ve nerede olduğunu unuttu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç park halindeki motosiklete çarptı. Kazanın ardından araçtan çıkan sürücü, kaza anını hatırlamadığı gibi kim olduğunu, nerede olduğunu ve eşinin kim olduğunu bile sordu. Sürücü, kısa süreli hafıza kaybı yaşadığını belirtti. Olay yerine gelen ailesiyle birlikte sakinleştirilen sürücü, daha sonra olay yerinden ayrıldı.

30.03.2024 18:56  Güncelleme: 18:57
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Kaza yapan araçtan çıkan sürücü: " Kim kaza yaptı, ben neredeyim, benim eşim kim"

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaldırıma çıkan hafif ticari aracın park halindeki motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmazken kazanın ardından araçtan çıkan sürücü, kaza anı dahil hiçbir şey hatırlamazken, kim kaza yaptı, ben neredeyim, benim eşim kim? gibi sorular sordu.

Kaza; Sorgun Bulvarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki Engin Önde'nin kullandığı 61 BU 101 plakalı hafif ticari araç, Çetin Emeç kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma çıtı ardından evin önündeki motosiklete çarptı.

Kimsenin burnunun bile kanamadığı kazanın ardından hafif ticari araçtan çıkarılan araç sürücüsünün soruları ve şaşkınlığı kısa süreliğine de olsa hafıza kaybı yaşadığını gözler önüne serdi.

Araçtan indiğinde ilk sözleri 'burası nere ya?' olan Engin Önde "Ben nerede yaşıyorum unuttum. Ben niye böyleyim. Burası Manavgat'mı? Eşim kim, ailem kim onları unuttum. Bu yol nereye çıkıyor? Sanki uyuşturucu, alkol almış gibiyim. Benim eşim kim, aramam lazım. Ben çok kötüyüm" diye konuştu.

Ablasını hatırlayan Engin Önde, ablasını telefonla ararken, nerede olduğunu tarif edemeyince yol tarifini trafik polisleri yaptı.

Sinirsel rahatsızlığının olduğunu söyleyen araç sürücüsü, trafik görevlileri tarafından dinlenmesi için banka oturtulurken, ailesinin gelmesinin ardından olay yerinden ayrıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kaza yapan araçtan çıkan sürücü, hafıza kaybı yaşayarak kim olduğunu ve nerede olduğunu unuttu - Son Dakika

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