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Tekirdağ Çorlu'da kaza: Motosikletli 130 metre sürüklendi - Son Dakika
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Tekirdağ Çorlu'da kaza: Motosikletli 130 metre sürüklendi

Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen kazada, devrilen motosikletin sürücüsü yaklaşık 130 metre sürüklendi. Yaralanan genç hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili polis inceleme başlattı.

Tekirdağ Çorlu\'da kaza: Motosikletli 130 metre sürüklendi
20.01.2024 - 20:16,
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- Kaza yapan motosikletli 130 metre sürüklendi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da devrilen motosikletlinin yaklaşık 130 metre sürüklendiği kaza kameraya yansıdı. Yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Zafer Mahallesi OSB Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde meydana geldi. Çorlu 1 OSB'den hastane istikametine seyreden Ekrem K. idaresindeki 34 TT 0559 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Yaklaşık 130 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü Ekrem K. yaralandı. Yaralı genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ Çorlu'da kaza: Motosikletli 130 metre sürüklendi - Son Dakika


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