Kazada tırın kupası yola düştü: Kazayı gören sürücüler cep telefonlarına sarıldı - Son Dakika
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Kazada tırın kupası yola düştü: Kazayı gören sürücüler cep telefonlarına sarıldı

Düzce'de park halindeki bir tıra arkadan çarpan tırın kupası yola düşerken 1 kişi yaralandı. Kazayı gören sürücüler cep telefonlarıyla görüntü almaya çalıştı. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Trafikte uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik ekipleri otoyolu tek şeritten verdi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

03.05.2024 18:50
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Kazada tırın kupası yola düştü: Kazayı gören sürücüler cep telefonlarına sarıldı

-Park halindeki tıra arkadan çarptı, 1 kişi yaralandı

DÜZCE - Duran tıra arkadan çarpan tırın kupası yola düşerken 1 kişi yaralandı. Kazayı gören sürücüler cep telefonlarına sarıldı.

Kaza, öğlen saatlerinde Anadolu otoyolu Gümüşova rampalarında Ankara istikametinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Ednan S. idaresindeki inşaat malzemeleri yüklü 24 AAN 693 plakalı tır Gümüşova rampaları mevkinde arızalandı. Sürücüsü tırı emniyet şeridine çekti. Bu sırada aynı istikamete gitmekte olan Ömer A.'nın kullandığı 16 VU 825 plakalı tır sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki tıra yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle tırın kupa tabir edilen şoför mahalli yola düştü. Tır sürücüsü Ömer A. yaralandı.

kazayı görenlerin 112 Acil çağrı Merkezine ihbarda bulunması ile olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik ekipleri otoyol trafiğini uzun süre tek şeritten verdi. Kupanın başka bir tır ile yoldan kaldırılması ile trafik iki şeritten verilmeye başlandı.

Meraklı sürücüler cep telefonlarına sarıldı

Otoyolda seyreden bazı sürücüler ise kazayı görüntüleyebilmek için trafiği tehlikeye soktu. Bazı sürücüler seyir halindeyken kazayı görüntülemeye çalıştı, bazı sürücüler ise araçlarını park ederek kazadan görüntü almaya çalıştı. Trafik ekipleri ise araçlarını park ederek kazayı görüntülemeye çalışan sürücülere cezai işlem uyguladı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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