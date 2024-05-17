Kazada yaralanan çocuğu ambulansa kucağında götürdü - Son Dakika
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Kazada yaralanan çocuğu ambulansa kucağında götürdü

Karaman'da sağlık görevlisi, kazada hafif şekilde yaralanan ve sedyeye binmek istemeyen 7 yaşındaki çocuğu, kucağına alarak ambulansa götürdü. Kaza sonucunda çocuğa tedbir amaçlı boyunluk takıldıktan sonra Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun sağlık durumu iyi.

17.05.2024 22:37
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Kazada yaralanan çocuğu ambulansa kucağında götürdü

KARAMAN - Karaman'da sağlık görevlisi kazada yaralanan ve sedyeye binmek istemeyen 7 yaşındaki çocuğu, kucağına alarak ambulansa götürdü.

Kaza, Kırbağı Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde bulunan Sanayi Köprülü Kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, P.Ö. yönetimindeki 34 BLE 970 plakalı RENAULT MARKA otomobil ile P.Y. idaresindeki 40 ACB 312 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil de refüje çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada 40 ACB 312 plakalı RENAULT MARKA otomobilde bulunan 7 yaşındaki M.B. isimli çocuk hafif şekilde yaralandı. Sağlık görevlisi kazada yaralanan ve sedyeye binmek istemeyen 7 yaşındaki çocuğa boyunluk taktıktan sonra kucağına alarak ambulansa götürdü. Tedbir amaçlı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(AKO-MD-FM-

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kazada yaralanan çocuğu ambulansa kucağında götürdü - Son Dakika

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