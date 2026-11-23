Kazakistan'da karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu 3 çocuğunu kaybeden 51 yaşındaki kadın, tüp bebek tedavisiyle yeniden anne oldu.

Kazakistan'da yıllar önce yaşanan aile faciasının ardından gelen yeni bir doğum haberi ülke basınında gündem oldu. Ülkede karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu üç çocuğunu kaybeden 51 yaşındaki Kumisay Palekeyeva, tüp bebek tedavisiyle yeniden anne oldu. Kazakistan basınında yer alan haberlere göre, Mangıstau bölgesindeki ücretsiz tüp bebek programına başvuran Palekeyeva, gerekli sağlık kontrollerinin ardından başladığı tedavi sürecini başarıyla tamamlayarak 3 kilo 400 gram ağırlığında ve 52 santimetre boyunda bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Mangıstau Bölge Doğum Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

"Bu yaşta yeniden çocuk sahibi olabileceğimi hiç düşünmemiştim"

Palekeyeva ise yaptığı açıklamada, eşiyle birlikte yeniden çocuk sahibi olmaya karar verdiklerini belirterek, "Bu yaşta yeniden çocuk sahibi olabileceğimi hiç düşünmemiştim" dedi. Kumisay Palekeyeva, doktorların desteği sayesinde eşiyle birlikte yeniden anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu 3 çocuğunu kaybetmişti

Geçtiğimiz yıl şubat ayında Mangıstau bölgesine bağlı Munaylı ilçesinde bulunan Palekeyeva'nın evinde 4 kişi karbonmonoksit gazından zehirlenmişti. Olayda Palekeyeva'nın 31 ve 14 yaşındaki kızları ile 20 yaşındaki oğlu olay yerinde hayatını kaybetmiş, çocuklarına bakan teyzesi ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Olay sırasında Palekeyeva'nın başkent Astana'da, eşinin de iş yerinde olduğu öğrenilmişti.