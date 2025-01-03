Kazakistan'da 95 aracın karıştığı zincirleme kaza - Son Dakika
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Kazakistan'da 95 aracın karıştığı zincirleme kaza

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Kazakistan'ın kuzey ve doğusunda etkili olan şiddetli kar fırtınası büyük bir kazaya sebebiyet verdi. 95 aracın karıştığı zincirleme kaza sonucunda 11 kişi yaralandı.

03.01.2025 16:09  Güncelleme: 16:18
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Hava sıcaklığının eksi 38 dereceye kadar düştüğü Kazakistan'da zorlu kış şartları sürücülere korku dolu anlar yaşattı.

Kazakistan'da 95 aracın karıştığı zincirleme kaza

95 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA

Kötü hava koşullarının yanı sıra sürücülerin hız sınırına ve mesafeye uymaması sebebiyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 95 araç hasar gördü. Kazakistan Ulusal Karayolları İşletme Şirketi'nden (KazAvtoJol) yapılan açıklamaya göre, kaza yerel saatle 13.28'de Astana-Petropavl karayolunda meydana geldi. Şuçinsk istikametine doğru ilerleyen bazı sürücülerin, hız sınırını aşması sebebiyle meydana gelen zincirleme kazada 95 araç hasar gördü.

Kazakistan'da 95 aracın karıştığı zincirleme kaza

11 KİŞİ YARALANDI

Akmola bölgesi polis departmanı tarafından yapılan açıklamada, zincirleme kazada 11 kişinin yaralandığı aktarıldı. Kazanın ardından bir şeridin tamamen temizlendiği ve trafik akışının başladığı belirtilen açıklamada, temizleme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kazakistan'da 95 aracın karıştığı zincirleme kaza
Kazakistan\'da 95 aracın karıştığı zincirleme kaza
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kazakistan'da 95 aracın karıştığı zincirleme kaza - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mert TÜRKOĞLU:
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