Ambulans kaza yapıp sağlıkçılar yaya gitti - Son Dakika
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Ambulans kaza yapıp sağlıkçılar yaya gitti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucunda meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazaya gelen ambulans da maddi hasarlı kaza yapınca, ambulanstaki sağlık görevlileri olay yerine yaya olarak gelip yaralıya müdahalede bulundu.

09.09.2024 21:46
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Kazaya gelen ambulans kaza yaptı, sağlıkçılar olay yerine yaya olarak geldi

Motosikletin kayarak düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucunda meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazaya gelen ambulans da maddi hasarlı kaza yapınca, ambulanstaki sağlık görevlileri olay yerine yaya olarak gelip yaralıya müdahalede bulundu.

Kaza, dün Yukarı Hisar Mahallesi 7001 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Batuhan Eroğlan'ın kullandığı 07 ATS 271 plakalı motosikletin devrilerek sürüklendi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, yaralı için gelen ambulansın olay yerinin yakınında Hastane Caddesinde kaza yapması üzerine ambulanstaki sağlık görevlileri yaya olarak olay yerine geldi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde müdahalede bulunduğu motosiklet sürücüsü, adrese gelen bir başka ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Görüntülerde hızla gelen motosikletin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek sürüklendiği görüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ambulans kaza yapıp sağlıkçılar yaya gitti - Son Dakika

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