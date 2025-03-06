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Kazayı Önlemek için Takip Etti

Şanlıurfa'da bir sürücü, dengesiz giden kamyoneti kilometrelerce takip ederek uyarmaya çalıştı.

06.03.2025 00:32
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Kaza yapmasın diye kilometrelerce takip etti

Şarampole giden aracın sürücüsünü korna çalarak uyarmaya çalıştı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bir sürücü, önünde ilerleyen ve defalarca bariyerlere çarpma ve şarampole düşme tehlikesi yaşayan kamyonetin sürücüsünün dikkatini korna çalarak çekmeye çalıştı.

Edinilen bilgiye göre olay, önceki sabah Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi ile Mardin'in Kızıltepe ilçesini birbirine bağlayan karayolu üzerinde yaşandı. Yolda seyir halinde olan bir sürücü, önündeki kamyonetin yolda düzgün ilerlemediğini fark etti.

Yol ile şarampol arasında gidip geldi

Sağa sola zikzak çizerek ilerleyen kamyonet, defalarca bariyerlere çarpma ve şarampole düşme tehlikesi atlattı. Cep telefonu kamerasını açan sürücü, korna çalarak önündeki aracın sürücüsünü uyarmaya çalıştı. Sürücüsünün uykusuz olduğunu düşündüğü aracı takip etmeye başlayan diğer sürücü, her şarampole doğru gittiğinde korna çalıp dikkatini yola vermesini sağlamaya çalıştı. Kilometreler boyunca devam eden takip, önceki sürücünün bir süre sonra normal yoluna devam etmesi üzerine sona erdi.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Güvenlik, 3-sayfa, Ulaşım, Yaşam, Kaza, Son Dakika

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